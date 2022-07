Ulm

vor 17 Min.

Einbruch in Geschäft im Hafenbad: Unbekannte schlagen Scheibe ein

Wurde bei dem Einbruch in das Geschäft im Hafenbad in Ulm etwas gestohlen? Die Polizei will das prüfen.

In der Ulmer Innenstadt wurde an einem Geschäft eine Scheibe eingeschlagen. So kamen die Täter ins Geschäft und flüchteten anschließend.

In ein Geschäft im Ulmer Hafenbad ist am Dienstag oder Mittwoch eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen 18.30 und 2.30 Uhr eine Scheibe neben der Ladentür eingeschlagen. So gelangten die bislang unbekannten Täter ins Innere des Geschäfts, wo sie im Kassenraum nach Brauchbarem suchten. Anschließend flüchteten sie. Die Ulmer Polizei (Telefon: 0731/1880) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die Beamten prüfen nun auch, ob etwas gestohlen wurde. (AZ)

