Einbruch in Geschäft in Ulm: Polizei fasst Täter noch im Laden

In der Ulmer Innenstadt kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft. Die Polizei konnte den Täter noch im Laden festnehmen.

Ein 39-Jähriger ist nach Polizeiangaben am Mittwoch in ein Geschäft in der Ulmer Herdbruckerstraße eingedrungen. Der Mann wurde offenbar noch im Laden festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, habe der 39-Jährige gegen 23.30 Uhr eine Schaufensterscheibe des Geschäftes zerstört. Auf diese Weise sei er in das Geschäft gelangt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das bemerkt und die Polizei informiert. Die rückte mit mehreren Streifen an und umstellte das Gebäude.

Die Polizei durchsuchte das Geschäft und konnte den Mann dort widerstandslos festnehmen. Diebesgut hatte er nicht bei sich. Da er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, wurde er vorübergehend in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei untergebracht. Er muss sich nun wegen des Einbruchs verantworten. (AZ)