Einbruch in Juwelier mit Lieferwagen: Gefasste Verdächtige wieder frei

Am Sonntagmorgen (16. März 2025) war es passiert: Ein silberner Lieferwagen war in die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Ulmer Sterngasse gefahren. War es der Versuch eines Einbruchs? „Wir gehen stark davon aus“, sagte Geschäftsinhaber Baris Kilic im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Polizei konnte am Sonntagmittag noch keine genaueren Angaben machen. Am Montagmorgen gibt es neue Erkenntnisse.

Als unsere Redaktion mit Kilic sprechen konnte, sei die Polizei noch immer vor Ort im Geschäft, sagte der Inhaber. Er berichtete, dass zwei Personen nach dem Vorfall festgenommen worden seien. „Der Alarm ging los, unsere Sicherheitsmaßnahmen haben funktioniert“, so Kilic. Zwar sei die Scheibe kaputt, doch hätten es die Personen nicht geschafft, in den Laden hineinzukommen. Genaueres wisse er. Ausgeschlossen war daher zunächst nicht, dass es sich auch einfach nur um einen Unfall handelte.

Ulmer Polizei zum Juwelier-Einbruch ohne Beute: Gefasste Männer wieder frei

Am Montagmorgen gibt das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemitteilung bekannt: Es war nach Erkenntnissen der Ermittler kein Unfall, sondern es handelte sich tatsächlich um einen Einbruchsversuch.

Gegen 6.30 Uhr seien demnach zwei Männer mit einem Kleintransporter in das Schaufenster des Geschäftes in der Sterngasse gefahren und danach geflüchtet. Ein Zeuge, der das gesehen hatte, wählte den Notruf. Starke Polizeikräfte hätten nach den zunächst unbekannten Männern gefahndet. Im Rahmen dieser Fahndung konnten zwei Männer, ein 45-Jähriger und ein 38-Jähriger vorläufig festgenommen. Auf sie habe die Beschreibung gepasst, heißt es.

Einbruch in Ulmer Juwelier: Warum sind die Männer schon wieder auf freiem Fuß?

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sei festgestellt geworden, dass der Kleintransporter gestohlen war. Aus dem Geschäft wurde nach jetzigen Kenntnisstand der Polizei nichts entwendet. Jedoch wird von einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro ausgegangen. Die Polizei setzte die beiden Männer nach Abschluss der ihrer Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Warum, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht erklären. Es sei ihm nicht bekannt, ob ein Haftbefehl überhaupt beantragt wurde. Der Sprecher ließ zudem zumindest etwas offen, ob es sich bei den beiden Männer auch um die mutmaßlichen Täter handelte. „Die Ermittlungen dazu dauern an“, so der Spieler. Die Männer würden als „Tatverdächtige“ gelten.

Kilic hatte angegeben, das Geschäft am Montag auf jeden Fall wieder öffnen zu wollen. Doch die Reparaturen dürften noch lange dauern, schätzte er.