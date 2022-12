Einbruch in mehrere Gebäude in Ulm: Tresor aus Geschäft gestohlen

Die Polizei hat nach den mehreren Einbrüchen in Ulm nun die Ermittlungen aufgenommen. Neben einem Tresor wurde auch Geld gestohlen.

Mehrere Einbrüche haben sich am Wochenende in Ulm ereignet. In einem Fall wurde ein Tresor aus einem Geschäft gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die bislang Unbekannten in der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in mehrere Gebäude ein. In der Weststadt hebelten sie ein Fenster an einem Jugendhaus auf und stiegen ein. Beute machten sie jedoch nicht. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf 5000 Euro.

In der Wengengasse und in der Neutorstraße drangen Einbrecher in Geschäfte ein. In einem Fall rissen sie einen Tresor aus dem Tresen und nahmen ihn mit. Auch Geld aus einer Kasse stahlen sie. Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/1880) sicherte in allen Fällen Spuren und ermittelt nun nach den Tätern.