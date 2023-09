Einbruch in Restaurant in Ulm-Böfingen: Geld und Zigaretten gestohlen

An dem Restaurant in Ulm-Böfingen wurde ein Fenster aufgebrochen. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Ulm-Böfingen ist von Montag auf Dienstag in ein Restaurant eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter entwendete dabei Geld und Zigaretten.

Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Unbekannte in der Zeit zwischen 13.30 und 9.30 Uhr ein Fenster an dem Restaurant auf. Dann stieg er in das Gebäude im Georg-Elser-Weg ein. Im Innern fand er einen Zigarettenautomaten. Den zerlegte er und stahl die Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/188-3312) sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Höhe des Schadens ist bislang noch unklar. (AZ)