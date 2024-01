Einbruch in Schule in der Ulmer Weststadt

In Ulm wurde in eine Schule eingebrochen. Gestohlen wurde aber wohl laut Polizei nichts.

In eine Schule in Ulmer Weststadt ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Wie der bislang unbekannte Täter in das Gebäude gelangte, ließ sich nach Polizeiangaben nicht eindeutig klären. Im Innern hebelte er die Tür zu einem Zimmer auf und durchsuchte es. Wohl aber wurde nichts entwendet, so die Polizei. Wertsachen und technische Geräte ließ der Unbekannte zurück. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)