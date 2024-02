Einbruch in Ulm-Lehr: Unbekannte randalieren in der Schule

In Ulm-Lehr wurde in eine Schule eingebrochen und randaliert. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In eine Schule im Ulmer Stadtteil Lehr ist am Wochenende eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter randaliert in dem Gebäude in der Stäcklenstraße und hinterließen Sachschäden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zweischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr. Über eine Terrassentür siegen die Täter ins Gebäude ein. In einem Klassenzimmer warfen sie einen Beamer auf den Boden. Auch wurde ein Büro verwüstet. Zudem wurde ein Schrank und ein Notebook mutwillig beschädigt.

Der Polizeiposten Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (AZ)