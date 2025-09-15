Icon Menü
Ulm: Einbruch in Ulmer Museum

Ulm

Einbruch in Ulmer Museum

Ein unbekannter Täter hatte es auf Wertgegenstände abgesehen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Am Wochenende hat es ein Einbrecher auf Wertgegenstände in einem Ulmer Museum abgesehen. Der Unbekannte verschaffte sich laut Polizei Zugang zu dem Gebäude in der Kornhausgasse. Wie er dort hineinkam, muss die Polizei noch ermitteln.

    Hinter einem Tresen brach der Dieb zwei Schubladen auf. Da er dort nichts Brauchbares vorfinden konnte, öffnete er gewaltsam einen weiteren Schrank. In dem befand sich wohl ein Tresor. Auch den versuchte der Einbrecher zu knacken, scheiterte jedoch daran. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/1883312) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

