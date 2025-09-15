Einbruch in Ulmer Museum

Am Wochenende hat es ein Einbrecher auf Wertgegenstände in einem Ulmer Museum abgesehen. Der Unbekannte verschaffte sich laut Polizei Zugang zu dem Gebäude in der Kornhausgasse. Wie er dort hineinkam, muss die Polizei noch ermitteln.

Hinter einem Tresen brach der Dieb zwei Schubladen auf. Da er dort nichts Brauchbares vorfinden konnte, öffnete er gewaltsam einen weiteren Schrank. In dem befand sich wohl ein Tresor. Auch den versuchte der Einbrecher zu knacken, scheiterte jedoch daran. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/1883312) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)