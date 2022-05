Einbruchsversuch in Sparkasse in Neu-Ulm scheitert

Mit einem Hebelwerkzeug wollen Unbekannte ins Innere des Gebäudes gelangen, doch die Tür ist zu massiv. Wer hat etwas beobachtet?

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 15. Mai und Montag, 23. Mau versucht, in das Verwaltungsgebäude der Sparkasse Neu-Ulm– Illertissen auf der Insel in Neu-Ulm einzubrechen. Sie scheiterten, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Benutzt worden sei ein Hebelwerkzeug, um in das Gebäudeinnere zu gelangen, meldet die Polizei. Durch die massive Bauweise der Zugangstüre konnten die Täter nicht in das Innere eindringen. An der Tür entstand demnach ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden von der Polizei unter Telefon 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)