Eindrucksvolles Konzert: 700 Musiker spielen beim 50. Landesposaunentag auf dem südlichen Münsterplatz

Was für ein eindrucksvolles Bild: Zur Bläserserenade sind am Samstagabend 700 Musiker auf dem südlichen Münsterplatz in Ulm zusammengekommen. Zuvor hatte Oberbürgermeister Martin Ansbacher den 50. Landesposaunentag in der Donaustadt eröffnet – insgesamt wurden am Wochenende 6000 Musiker erwartet. Der Sonntag startete mit zwölf Gottesdiensten – unter anderem in Club-Atmosphäre im Club Cocomo. Ein ausführlicher Bericht folgt. (AZ)

