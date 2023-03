Diese Ausstellung über Frauen im Iran geht unter die Haut

Plus Das Haus der Begegnung zeigt ab dem 11. März die Ausstellung "Frau Leben Freiheit". Sie ist eine Hommage an die Heldinnen und Helden der Proteste im Iran.

Auf einer der Grafiken, die im Rahmen der Ausstellung "Frau Leben Freiheit" zu sehen sein werden, ist ein junges Mädchen abgebildet. Blut quillt aus ihrem rechten Auge, kurz zuvor hatte man ihr mit einem Schrotgewehr absichtlich ins Gesicht geschossen, zur Abschreckung. Es ist ein Bild, das betroffen macht und das man schwer wieder los wird. Und es ist nur eines von vielen, welche die Grausamkeiten des iranischen Regimes im Rahmen der derzeitigen Proteste versinnbildlichen.