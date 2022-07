Eine der "größten Liebesgeschichten" rund um Einstein wird in Ulm gedreht

Lokal Ein Budget von bis zu acht Millionen Euro steht für eine Liebesgeschichte rund um Albert Einstein bereit. Und Netflix parat.

Immer neue Facetten des Interesses an Albert Einstein: Bei Peter Langer, dem Sprecher des Rats der Donaustädte und -regionen, und bei Einstein-Großgroßnichte Karen Carlson meldete sich die Agentur der britischen Filmproduzentin Gabrielle Tana, die 2014 für einen Oscar nominiert war. Ein Film soll entstehen, dessen Script bereits geschrieben ist: Unter dem Arbeitstitel „Mileva“ soll die Beziehung zwischen Albert Einstein und seiner ersten Frau Mileva Maric Einstein verfilmt werden.