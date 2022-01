Ulm

06:30 Uhr

Eine Freundschaft zwischen Ulm und Indien – mit viel Musik und Kochkunst

Per Video-Schalte bringt Lissy "Pinky" Joseph den Ulmern und Ulmerinnen indische Gerichte bei. Die Georgschorknaben haben ihrer Tochter zu einer Ausbildung verholfen.

Plus Die Ulmer Georgschorknaben pflegen eine Freundschaft mit Lissy "Pinky" Joseph aus Cochin in Indien. Wie sie gemeinsam kochen und einander unterstützen.

Von Dagmar Hub

Es geht auf Mitternacht zu in Cochin und draußen vor dem offenen Fenster hat die Luft 29 Grad. In Ulm ist zur gleichen Zeit Abendessenvorbereitungszeit, es ist kalt und grau. Zwischen Cochin im südindischen Bundesstaat Kerala und Ulm liegen Luftlinie 7500 Kilometer. Doch hier und auch dort stehen Menschen an ihren Kochherden und bereiten genau das gleiche Gericht gemeinsam zu. Das ist kein Zufall, sondern passiert seit einem Jahr regelmäßig aufgrund einer Idee, die es ohne die Pandemie nie gegeben hätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen