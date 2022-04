Fusion geplant: Eine neue Bank mit 100.000 Mitgliedern entsteht in Ulm

Viel Neues gibt es von der Ulmer Volksbank: neben einer Fusion, guten Zahlen auch eine verstärkte Tätigkeit als Wohnungsvermieter rund um Ulm.

Um den Druck auf die Bankenlandschaft zu verdeutlichen, stellte Ralph P. Blankenberg, der Vorstandssprecher der Volksbank Ulm-Biberach bei der Bilanzpressekonferenz eine eindrückliche Zahl voraus: Sieben verschiedene Banken gebe es in Großbritannien, über 2000 in Deutschland. Die vom Brexit geplagten Briten seien in dieser Sache zwar kein Vorbild, doch es sei Fakt, dass auf europäischer Ebene "größere Einheiten" gewollt seien. 48 Fusionen seien allein dieses Jahr bei den Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland geplant. Eine davon in Ulm.

Volksbank Ulm fusioniert wohl mit der Raiffeisenbank Biberach

Und zwar mit der Raiffeisenbank Biberach. Wenn sich die Vertreter im Sommer für den Zusammenschluss aussprechen, ist der Weg für die technische Verschmelzung im Herbst frei. Blankenberg betonte, dass die Synergien nicht im Personalbereich liegen würden. "Es wird keine einzige betriebsbedingte Kündigung geben." Dass es den Banken ernst damit sei, könne allein daran erkannt werden, dass die Ulmer Volksbank derzeit 30 Stellen ausgeschrieben habe, die aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden könnten.

Das Vorstandstrio der Volksbank Ulm-Biberach (von links): Stefan Hell, Ralph P. Blankenberg (Sprecher) und Alexander André Schulze. Foto: Volksbank Ulm-Biberach

Die Einsparungen würden im "Sachkostenbereich" liegen und jährlich etwa 2,5 Millionen Euro betragen. Ein Beispiel: Die aufwendige Erstellung von Bilanzen und die Erfüllung vorgeschriebener Regulatorik werde effizienter. An die Schließung von Filialen werde derzeit nicht gedacht, doch zwei Standorte an kleineren Orten werde es in Zukunft wohl nicht geben.

So oder so entsteht ein regionaler Riese, der bislang fast deckungsgleich das gleiche Geschäftsgebiet beackert. In den Kreis Neu-Ulm bis nach Illertissen ragt die Raiffeisenbank Biberach im Gegensatz zur Volksbank allerdings nicht hinein. Die Zahlen der Zukunft: 4,385 Milliarden Euro Bilanzsumme, gut 155.000 Kunden, fast 100.000 Mitglieder, 30 Geschäftsstellen und 676 Mitarbeitende. Zum Vergleich: Jetzt hat die Volksbank Ulm-Biberach eine Bilanzsumme von 3,37 Milliarden Euro, 505 Mitarbeitende und 76.680 Mitglieder.

Volksbank Ulm will vermehrt als Vermieter von eigenen Wohnungen auftreten

Wie Blankenberg betonte, gehe es bei Fusionen auch immer um die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber. Denn ein größeres Institut könne attraktivere Arbeitsplätze bieten. In diese Richtung zielt - unter anderem - auch "ein weiteres Standbein der Zukunftssicherung", wie es der Volksbank-Chef ausdrückte. Denn in Sachen Einnahmen durch Zinsen und Provisionen werde die Luft immer dünner. Zunehmend betätige sich die Volksbank deswegen als Vermieter und Verwalter von Immobilien. Nicht zuletzt, um für die eigene Belegschaft attraktiv zu sein, indem man neben guten Arbeitsplätzen auch attraktive Wohnungen anbieten könne. So investierte die Volksbank im vergangenen Jahr in 230 Wohneinheiten. Der Schwerpunkt liege im überhitzten Ulmer Wohnungsmarkt.

"Rendite ist bei uns hier nicht der Treiber", sagte Vorstandsmitglied Alexander André Schulze. Vielmehr sei die genossenschaftlich organisierte Bank hier in gesellschaftlicher Verantwortung, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. 30 Prozent der Volksbank-Wohnungen seien mit einer Sozialbindung belegt, das liege 20 Prozent über dem Schnitt. 130 Millionen Euro habe die Bank in Wohn-Immobilien investiert, das Ziel seien durchaus 200 Millionen Euro. Die Volksbank sei bestrebt, einen deutlich höheren Standard bei niedrigeren Mieten als ein klassischer Investor anzubieten.

Zahlen aus der Bilanz der größten Genossenschaftsbank in Ulm

Um die eigentliche Bilanz ging es freilich auch bei der Bilanzpressekonferenz. Und die fiel im vergangenen Jahr gut aus, "von durchaus positiven Zahlen", sprach Blankenberg. Den Geschäftszahlen zufolge stieg das Kreditvolumen trotz unverändert hoher Tilgungsabflüsse um rund 137 Millionen Euro auf insgesamt 2,3 Milliarden Euro (plus 6,3 Prozent). Dies resultiert laut Aussage der Bank vorrangig aus der ungebrochen hohen Nachfrage nach Wohnbaudarlehen. Auch hinter den Einlagen stehe ein Plus: 219 Millionen Euro, 9,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Kundenbestände in Fonds und Wertpapieren zeigten ein Wachstum von insgesamt 30,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 1,721 Milliarden Euro. Mit einem satten Plus in Höhe von 14,8 Prozent lag der Provisionsüberschuss bei 30,2 Millionen Euro. Damit konnte der unwesentliche Rückgang von 0,5 Prozent beim Zinsüberschuss auf 50,1 Millionen Euro mehr als kompensiert werden. Zuwachs auch beim betreuten Kundenvolumen: rund 7,8 Milliarden Euro – mit einem Plus von 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.