Eine Reise in die jüdische Vergangenheit von Ulm

Bei einem Audiowalk des Theater Ulm können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick in die Vergangenheit der Stadt werfen - als die jüdische Gemeinde blühte.

Jeder, der regelmäßig in Ulm unterwegs ist, ist schon mal auf sie gestoßen: kleine beschriftete Messingplatten auf dem Boden, verteilt über Straßen und Gassen der ganzen Stadt. Was hat es mit ihnen auf sich? Die Namen, die auf den Steinen eingraviert sind, sind die von ehemaligen Ulmer Jüdinnen und Juden, die während der NS-Zeit aus ihrer Heimat deportiert und ermordet wurden. Platziert sind die kleinen Quader dort, wo sich die einstigen Wohnsitze der Opfer befanden. Neben ihren Namen zieren die sogenannten Stolpersteine auch die Lebens- und Todesdaten.

Ein Abstecher ins Ulm der Vergangenheit

Aber was ist zwischen diesen Daten passiert? Wer darüber mehr erfahren will, kann bei einem Audiowalk mitmachen. Das ist ein Spaziergang durch Ulm, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Geschichten über jüdische Familien von vor mehr als sieben Jahrzehnten erzählt bekommen. Aber auch über die jüngere Vergangenheit wird berichtet, ebenso wie von heldenhaften Helferinnen und Helfern. Die Geschichten sind eingesprochen von Mitgliedern des Schauspielensembles. Auch O-Töne von Zeitzeugen, die ihre Erlebnisse von damals und heute schildern, sind zu hören. Ergänzt wird die Atmosphäre durch passende Musikstücke und zieht so unvermittelt in den Bann der Vergangenheit.

Den jüdischen Ulmerinnen und Ulmern "begegnen" können Interessierte am 25. und 31. März sowie am 11. April, jeweils um 15 und 16.30 Uhr. Die Dauer des Stadtgangs beträgt etwa eine Stunde. Der Startpunkt für die ersten beiden Touren ist die Bühnenpforte, der für die anderen ist die Theaterkasse. Karten kosten 8 Euro und können an der Theaterkasse oder auf der Homepage des Theaters Ulm erworben werden. (AZ)