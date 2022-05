Eine Säule des Spatzennests ist 100 Jahre alt

Johannes Fichtner gehört zu den 24 Ulmern und Ulmerinnen, die 100 Jahre alt sind. Bei den Naturfreunden ist der Jubilar eine Größe.

Es war das Jahr, in dem in Österreich erstmals der Ausschank von Alkohol an Unmündige gesetzlich verboten wurde, ein Flugzeug auf der neu aufgenommenen Route zwischen Genf und Nürnberg ganze neun Stunden brauchte und der preußische Landtag die Abschaffung der Todesstrafe ablehnte, als Johannes Fichtner das Licht der Welt erblickte. Vor 100 Jahren.

Der 100-Jährige wohnt im Clarissenhof in Ulm

Nun feierte der Senior seinen Geburtstag im Ulmer Clarissenhof. Auch Bürgermeister Gunter Czisch ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar persönlich zu gratulieren. In der Söflinger Einrichtung sei Fichtner bestens aufgehoben, weil es der Ort mit den meisten 100-Jährigen sei, sagte der Rathauschef. Derzeit leben insgesamt 34 Menschen über 100 Jahren in Ulm.

Seit seinem 13. Lebensjahr ging Fichtner seiner großen Leidenschaft, dem Schreinerhandwerk, nach. Die Lehrzeit sei recht streng gewesen, erzählt der Senior. In seiner Freizeit hat er gerne fotografiert und ist viel gewandert, er war auch Wanderführer bei den Naturfreunden. Dort hat sich Fichtner im Vereinsheim "Spatzennest" im Innenausbau ein Denkmal gesetzt. Zusammen mit seiner Frau Maja hat er dort auch die Hausdienste übernommen.

Ehrenamtliche Arbeit im Dienst des DZOK

Seiner Überzeugung folgte Fichtner mit seinem Engagement für das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg (DZOK) wo er nicht zuletzt wegen seiner handwerklichen Fähigkeiten geschätzt wurde. Für seine ehrenamtliche Arbeit im Dienst des DZOK und den Naturfreunden erhielt Fichtner 2007 das Ulmer Band. Hans Fichtner hat eine Tochter und einen Enkelsohn. Bevor seine Frau im Jahr 2013 starb, hat er sie lange zu Hause auf dem Kuhberg gepflegt. Später wohnte Fichtner bei seiner Tochter, bis er in den Clarissenhof umzog.