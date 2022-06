Eine Stadt bewegt sich: Starker Auftakt des Ulmer Tanzfestivals

Charlotta Öfverholm ist mit ihrem Ensemble „Jus de la Vie“ gleich zwei Mal im Programm der vierten Auflage von „Ulm Moves!“ zu Gast.

Mit „In a Cage of Light“ setzte die Tänzerin und Choreografin den Startpunkt für Domenico Strazzeris Tanzfestival in der Werkhalle des Roxy. Und der Abend beginnt – mit einem Film, einem Auszug aus dem Werk „PROSTHESIS“ von Öfverholm. Eine schwarzhumorige Komödie: Ein Hotel, in dem der Gast mit den Worten begrüßt wird: „You can check out, but you can never leave“. Eine skurrile Ansammlung an Typen bevölkert die Lobby des Hotels, ein gestrandeter Detektiv macht im Film-Noir-Stil Ermittlungen, und bald ahnt man, dass der Rezeptionist niemand anderes als der Tod ist, der seine Ernte hält.

Dies sind die drei Themen der schwedischen Tänzerin und Choreographin Öfverholm, die ihre Tanzkompanie „Jus de la Vie“ 1995 ins Leben rief und damit gerade auch den Tänzer*innen über 45 eine Chance auf Auftritte und künstlerische Verwirklichung gibt. Ihr Markenzeichen, wie man es auch „In A Cage of Light“ erleben konnte: Eine gern humorvolle, aber auch düstere und brutale Themen nicht ausklammernde Erzählweise. Der Titel eines anderes Stückes der Compagnie, „Dance or Die“, findet hier fast eine programmatische Fortsetzung: Tanz als Erlösung, als Lebensziel.

Klassisches Thema zum Beginn von Ulm Moves!

Hierzu bedient sich die Künstlerin eines klassischen Themas – des Abstiegs ins Jenseits. Eben noch singt sie die Swing-Nummer „That's Life!“, da verliert sie den Halt und stürzt ab. Das kann man vieldeutig lesen: Der Absturz als physischer Akt, dem der Tod folgt, oder auch der Karriereabsturz, der im künstlerischen Aus mündet.

Im Jenseits, im Abgrund erwarten sie Reminiszenzen ans frühere Leben, an die Musik, an Liebe, ans Sterben. Begleitet durch die oftmals düsteren, epischen Klänge von Musiker und Komponist Lauri Antila am Kontrabaß (und Einspielungen) begegnet die Künstlerin Fragen des Lebens: Wem etwa kann man vertrauen, wer versteht mich? Hierfür findet sie expressive, poetische Bilder – etwa wenn Öfverholm in den Armen von Tänzer Jordi Cortes wie ein Streichinstrument verharrt, wenn dieser mit einem großen Bogen auf ihr spielt. Eine relativ kurze, aber eindrückliche Szene in der Abfolge von Nummern, die immer wieder durch reflektive Einschübe durchbrochen werden. Da durchbrechen Öfverholm und Cordes die „vierte Wand“, indem sie ins Publikum sprechen oder Zweifel am eigenen Tun ansprechen. So hört man sie im Dunkeln sagen: „Das kannst du nicht machen, es ist Publikum da“ oder „Wir müssen weiter machen, wir können nicht aufhören“.

Markanter Auftakt zu Ulm Moves

Öfverholms Bühnen-Alter Ego, die Bühnenkünstlerin, die ihr ganzes Leben lang im Rampenlicht stand und nun mit den Effekten des Älterwerdens klar kommen muss, sieht sich gezwungen, das Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Körpers neu aufzubauen. Das gelingt nur im Verbund mit anderen – und auf der Bühne mit Cordes als Gegenpart, der, wie Öfverholm selbst, zwischen den Tanznummern Texte spricht, auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch. Das brauchte es nicht wirklich, das Tanzgeschehen allein reichte aus, um im Kopf des aufmerksamen Zuschauers eine Geschichte entstehen zu lassen. Und am Ende steht die Auseinandersetzung mit dem Tod selbst, der, so sollte die finale Szene zu deuten sein, überwindbar, bezwingbar ist. Aus einem blauen Tuch, das die Tänzer wie ein Kokon einhüllt, entwinden sie sich, treten noch einmal für einen kurzen Moment zurück ins Licht.

So geht es weiter beim Tanzfestival

„In A Cage of Light“ setzte einen markanten, starken Auftakt für das vierte Tanzfestival Ulm Moves, das pandemiebedingt lange aussetzen mußte. Der künstlerische Leiter Domenico Strazzeri machte in seinem knappen Eröffnungsstatement auch klar, für welche Stücke er sich ebenfalls viele Zuschauer erhofft: „Traces“ am kommenden Mittwoch, 15. Juni und „Thinking Views“ am 23. Juni., das zugleich den Abschluss des Festivals darstellt.