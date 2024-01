Ulm

Veganerin und Fleischesser testen: So schmeckt Steak aus dem 3D-Drucker

Die Gastrokette Enchilada wirbt in einer Marketingaktion mit veganem Fleisch aus dem 3-D-Drucker. Wie das schmeckt? Das hat die Redaktion getestet.

Plus Häuser, Gebisse und jetzt Fleisch? 3D-Drucker können einiges. Aber wie schmeckt das gedruckte Essen? Unsere Reporter haben es im Ulmer Restaurant Enchilada ausprobiert.

Einen Monat lang vegan sein? Das wird mit dem sogenannten 'Veganuary' – dem veganen Januar – für viele Leute Realität. Pflanzliche Burger, Rührei-Pulver und veganen Speck gibt es schließlich inzwischen in vielen Supermärkten und Restaurants. Die Gastronomie-Kette Enchilada hat in Ulm dieses Jahr etwas ausprobiert, das über die normalen veganen Fleischersatzprodukte hinausgeht: Im Januar bietet das Restaurant eine Fajita-Platte mit Steak aus dem 3D-Drucker an. Schmeckt das? Unsere Kollegin (seit einigen Jahren Veganerin) und unser Kollege (Fleischesser) haben es ausprobiert.

Fleisch aus dem 3D-Drucker – das interessiert die Menschen. Die Erfahrung zumindest hat der Ulmer Enchilada-Chef Pasquale Reccia gemacht: Als über die Aktion seines Restaurants in den Medien berichtet wurde, riefen nicht wenige an und fragten, ob sie sich den Drucker einmal ansehen dürften. "Aber der steht natürlich gar nicht bei uns", verrät Reccia. Die Steaks würden sie von einem Unternehmen kaufen, und das verfügt dann in diesem Fall über den Drucker, das Labor, die Zutaten und das nötige Wissen um Fleisch zu drucken.

