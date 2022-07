Einmalige Akut- und Reha-Klinik: Werden die RKU zerschlagen?

Lokal Sie verdienen schlechter als die Beschäftigten der umliegenden Kliniken. Wird nun auch noch das einmalige Konzept zerstört? An den RKU in Ulm gehen Sorgen um.

Die Beschäftigten der RKU könnten anderswo deutlich mehr verdienen – der Haustarifvertrag ist schlechter als die Verdienstmöglichkeiten in sämtlichen umliegenden Kliniken. Doch sie bleiben bislang, weil Konzept und Arbeitsatmosphäre einmalig sind. Das sagt einer, der seit Langem dort beschäftigt ist. Doch nun sorgt sich das Personal darum, ob und wie es überhaupt weitergeht. Ist die Ulmer Spezialklinik für Akutversorgung und Reha in Gefahr?