"Eins Tiefer": Mario Schneider gibt Name für neuen Club in Ulm bekannt

Der ehemalige Theatro-Inhaber Mario Schneider eröffnet im früheren Stitz-Club in der Pfauengasse in Ulm eine neue Disco. Jetzt wurde das Geheimnis um den Namen gelüftet.

Vor gut einem Jahr hatte sich Mario Schneider zumindest eine Zeit lang aus dem Ulmer Nachtleben zurückgezogen. Nach 14 Jahren gab er den Theatro-Club in der Hirschstraße auf. "Ich wollte etwas Kleineres machen", sagte er kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion. Fündig wurde er in der Pfauengasse, dem früheren Stitz-Club. Der Name der neuen Disco war bislang noch offen. An diesem Donnerstag lüftete Schneider das Geheimnis: Im "Eins Tiefer" soll bald zu elektronischer Musik getanzt werden.





Häppchenweise serviert der 43-Jährige der Öffentlichkeit die Informationen für die neue Location. Im Netz, bei Instagram und Facebook, hat der Laden am Donnerstag ebenfalls sein neues, eigenes Profil bekommen. Wer dort danach sucht, stößt jedoch auch auf den Account des Musiker-/Künstler-Duos Nico Bulla und Vincent Probst. Beide stammen aus Ulm, führten zeitweise ein Maultaschen-Restaurant St. Mauli in Berlin und stehen ebenfalls auf elektronische Musik. Sie treten hin und wieder in Ulm und dem süddeutschen Raum auf.

Neuer Elektro-Club in Ulm: "Eins Tiefer" gibt es schon als DJ-Duo

Mit ihnen habe sich Schneider zuvor "auf Augenhöhe" abgesprochen, ob es in Ordnung wäre, wenn er den Namen ebenfalls verwendet. Die hätten keine Einwände gehabt. Vielleicht sind "Eins Tiefer" auch später einmal als DJs im Club "Eins Tiefer" zu Gast. "Das ist nicht ausgeschlossen", so Schneider weiter. Er habe sich die Namensrechte für den Club-Bereich sichern und eintragen lassen.

Rechts neben dem Café Anoa reaktiviert Mario Schneider den Club, der früher mal Yello hieß. Er wird "Eins Tiefer" heißen. Foto: Oliver Helmstädter

Auf den Namen gekommen sei er, weil sich das Theatro einst im Erdgeschoss befand, der frühere Stitz-Club eben nun "eins tiefer" im Keller. Zudem soll es im Club nicht nur um die Räumlichkeit, sondern um die Menschen, um Musik, um den DJ, um Liebe gehen. Diese Botschaft verdeutlicht auch der erste Instagram-Post. "Nicht mehr ganz so kommerziell, bisschen mehr Demut, musikalisch hochwertiger", beschreibt er seine Idee.

Start ist voraussichtlich am letzten Oktober-Wochenende. Derzeit wird nach wie vor umgebaut. Wegen Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialen komme es zu Verzögerungen. Das Ex-Yello ist für 200 bis 250 Leute ausgelegt. Im Ex-Theatro, das jetzt Cocomo heißt, konnten 1500 Leute gleichzeitig feiern. (AZ/krom)