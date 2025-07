Einsatz am Karlsplatz: Polizist wird bei Angriff verletzt und kann nicht weiterarbeiten

Im Zuge eines Einsatzes am Karlsplatz in Ulm ist am Donnerstagabend ein Polizist an seiner Hand verletzt worden. Der Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen, wie es im Polizeibericht heißt.

Gegen 22.30 Uhr war der Polizei eine lautstarke Streiterei am Karlsplatz gemeldet worden. Mehrere Streifen fuhren zu der Örtlichkeit. Ein 43-Jähriger, der stark betrunken war, habe sich nicht beruhigen lassen und soll aggressiv gegenüber den Polizisten gewesen sein. Aufgrund seines Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen.

Auf dem Weg zum Streifenwagen soll er nach den Polizisten geschlagen und diese massiv beleidigt haben. Dabei wurde der Polizist verletzt. Für den 43-Jährigen endete die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei. (AZ)