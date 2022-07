Unfall in Einsingen: Radfahrerin wird von Auto erfasst und verletzt

In Einsingen kommt es zu einem Unfall. Eine Autofahrerin hatte eine Radfahrerin wohl übersehen. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Am Ortseingang von Einsingen hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Ein Fahrrad und Auto stießen zusammen. Eine 54-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, bog gegen 7.30 Uhr eine 63-Jährige mit ihrem Toyota von der Ensostraße nach rechts in Richtung August-Nagel-Straße ab. Nach der Einmündung hielt sie an, um einen Fußgänger über die Straße gehen zu lassen. Die 54-Jährige wollte die Straße mit ihrem Pedelec ebenso überqueren und rechnete damit, dass die 63-Jährige sie durchfahren lässt. Diese fuhr jedoch, als der Fußgänger die Straße überquert hatte, an und streifte die Radlerin seitlich.

Die 54-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 1500 Euro. (AZ)