Einst Publikumsliebling am Theater Ulm: Hans-Günther Dotzauer wird 70

Plus Hans-Günther Dotzauer war einer der Publikumslieblinge am Ulmer Theater. In rund 200 Rollen ist er während seines Berufslebens wohl geschlüpft.

Von Dagmar Hub

Dass er nur noch manchmal als Gast auf der Bühne steht, wie im vergangenen Winter in einer Inszenierung der Operette "Die Fledermaus", sieht Hans-Günther Dotzauer mit einem lachenden und einem weinenden Auge – irgendwo zwischen "Es fehlt" und "Gott sei Dank", sagt der Tenor, der am Theater Ulm Publikumsliebling war und im vergangenen Jahr den Ehrenpreis des Theaters Ulm erhielt. Dieses Wochenende feiert der Tenor, der am Theater Ulm von 1985 bis 2018 Mitglied des Musiktheaterensembles war, seinen 70. Geburtstag – im Urlaub in Dänemark.

Der Opernsänger Hans-Günther Dotzauer wurde sogar ausgezeichnet

Unzählige Rollen hat der mit dem Ehrentitel "Kammersänger" ausgezeichnete Hans-Günther Dotzauer am Theater Ulm gespielt. Ganz genau kennt er die Zahl nicht, ungefähr 200 müssten es sein. Die Titelrolle in der Britten-Oper "Peter Grimes" zum Beispiel und Einsteins Großvater Abraham in der in Ulm uraufgeführten grotesken Stäbler-Oper "Erlöst Albert E.", den Hauptmann in Alban Bergs "Wozzeck" und den Mephisto in Busonis "Doktor Faustus", Herodes in Richard Strauss' "Salome" und Gabriel von Eisenstein in der Operette "Fledermaus", den intriganten Valzacchi im "Rosenkavalier" und die Knusperhexe in "Hänsel und Gretel", um nur einige zu nennen. Ganz schön böse Rollen sind darunter – und Figuren, die mit Witz charakterisiert werden müssen. Genau das sind auch Dotzauers große Stärken: Bösewichte und beschwingte Charaktere stellt er gern dar, und seine Bandbreite reicht von der Operette bis zur Zwölftonoper.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

