Ulm

17:03 Uhr

Einstein-Denkmal auf der richtigen Höhe: So liefen die Arbeiten

Am Sonntagvormittag begannen die Arbeiten zur Anhebung des Einstein-Denkmals in Ulm, am Montag ging es weiter.

Plus Die Maßnahme in den Ulmer Sedelhöfen gestaltet sich langwierig, ein unerwartetes Problem taucht auf. Nun fehlen nur noch letzte Handgriffe an der Skulptur.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Das 24 Tonnen schwere, aus Granit bestehende Einstein-Denkmal am Beginn der Ulmer Fußgängerzone Hirschstraße, wo das Geburtshaus des Wissenschaftlers stand, ist nach umfangreichen und komplizierten Hubarbeiten seit kurz vor 17 Uhr am Montagabend wieder auf der richtigen Höhe. Als der Albert-Einstein-Platz barrierefrei gestaltet wurde, war ein Teil der Skulptur unter die Oberfläche geraten. Die Arbeiten gestalteten sich kompliziert, letzte Handgriffe stehen noch an.

Am Sonntagvormittag war mit den Arbeiten begonnen worden. In der Nacht zu Montag wurden sie um 0.30 Uhr erst einmal eingestellt, "weil man einfach nicht mehr gut sehen konnte", wie Winfried Johannemann vom Gebäudemanagement der Stadt Ulm erklärte. Da stand noch ein kleiner Hub aus, der am Montag in Angriff genommen wurde. Da waren knapp 40 der 43 Zentimeter, um die das Denkmal angehoben werden musste, bewältigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen