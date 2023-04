Ulm

06:00 Uhr

Einstein Discovery Center: Wann kann der Starachitekt Libeskind loslegen?

Auch das Jüdische Museum in Berlin trägt die Handschrift des Stararchitekten Daniel Libeskind. Er soll nun auch das Einstein Discovery Center in Ulm entwerfen.

Plus Gebäude von Daniel Libeskind stehen in Metropolen wie Berlin, Toronto und Mailand – und in ein paar Jahren auch in Ulm? Die Weichen sind gestellt, doch es gibt Hürden.

Bekommt Ulm eine neue architektonische Attraktion? Daniel Libeskind zählt zu den renommiertesten Architekten unserer Zeit. Er soll das geplante Einstein Discovery Center bauen. Die Nachricht von der Unterschrift Libeskinds für das Ulmer Projekt hatte in der Region eingeschlagen wie eine Bombe. Doch es gibt noch einige Hürden zu nehmen.

Dabei wäre das Discovery Center für den in New York City lebenden Libeskind derzeit nicht das einzige Einstein-Projekt: Er ist auch mit dem Bau des Einstein-Museums der Jüdischen Universität in Jerusalem beauftragt. Doch ein Stararchitekt und die alte Ulmer Paketposthalle? Wie geht das zusammen? Eine Anfrage beim Büro von Daniel Libeskind macht deutlich: Der 76-Jährige selbst steht zu diesem frühen Zeitpunkt des Prozesses noch nicht zu einem Interview bereit. Die Physikerin Nancy Hecker-Denschlag, Erste Vorsitzende des Vereins Albert Einstein Discovery Center, spricht schon deutlicher über das, was ansteht: eine „Step by step“-und-„Peu à peu“-Lösung für das Erlebniszentrum, für die man nun in die Vorplanung gehen kann.

