Einstein Discovery Center: Was wann passieren muss, damit Daniel Libeskind loslegen kann

Foto: Hebrew University of Jerusalem, dpa

Vom Einstein-Museum in Jerusalem nach Ulm soll eine "Brücke gebaut" werden. Entwurf des Architekten Daniel Libeskind für das Einstein-Museum in Jerusalem.

Plus Im Jahr 2029 würde Albert Einstein 150 Jahre alt werden. Dann soll eigentlich das Discovery Center eröffnen, doch die Planungen nahe dem Ulmer Hauptbahnhof werden immer schwieriger.

Von Oliver Helmstädter

Die Planungen des Millionenprojekts kommen derzeit mehr als ein wenig ins Stocken. Denn es ist unsicher, wann das für den Daniel-Libeskind-Bau vorgesehene Grundstück der alten Posthalle unweit des Bahnhofs geräumt werden könne. Noch ist die Bahn hier Hauptnutzerin. Noch sei das Projekt nicht in Verzug: In drei Jahren, so Jens Burkert, der Vize-Vorsitzende des Vereins hinter dem geplanten Erlebnismuseum namens Einstein Discovery Center, lasse sich ein derartiges Projekt durchaus bauen. Das bedeute, dass die Bahn die Posthalle 2025, spätestens 2026, freigeben müsste.

Einstein ist in Ulm geboren

Von einem sehr positiven Gespräch mit der Stadtspitze berichtet Nancy Hecker-Denschlag, die Vorsitzende des Vereins. "Man merkt, dass jetzt alle das Discovery Center wirklich wollen." Doch der eigentlich geplante Standort, die alte Paketposthalle unweit des Hauptbahnhofs, ist plötzlich mehr als fraglich.

