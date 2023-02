Ulm

Das Einstein-Museum hat viel Neues zu bieten

Plus Das städtische Einstein-Museum am Weinhof in Ulm will auch denen Neues bieten, die mit dem Genie und seiner Familiengeschichte vertraut sind. Das ist geplant.

So viel Einstein-Familie auf nur 200 Quadratmetern: Sabine Presuhn, Leiterin des künftigen Museums "Die Einsteins" im historischen "Engländer" am Weinhof, hat derzeit alle Hände voll zu tun: Im Haus gilt es, das Farb-Konzept der Ausstellung festzulegen, im Büro im Haus der Stadtgeschichte schreibt die promovierte Historikerin fundierte Texte für die Exponate und ist mit dem medialen Teil der Ausstellung beschäftigt, der als Vertiefung des analogen Teils geplant ist. Das Eröffnungsdatum steht inzwischen fest: 14. März 2024, der 145. Geburtstag des berühmtesten Ulmers. Was geplant ist.

