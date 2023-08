Ulm

18:45 Uhr

Einsteins Gehirn erlebbar machen: Ralf Milde plant gewaltiges Kunstwerk

Plus Es soll das größte werden, was er bisher geschaffen hat, sagt der Ulmer Künstler Ralf Milde und erklärt, warum ausgerechnet Einsteins Gehirn das Motiv dieses Werkes werden soll.

Ralf Milde hirnt über ein Gehirn. Über die Darstellung eines Gehirns. Einsteins Gehirn möchte er für Ulm als begehbare, sinnlich erlebbare und spielerische Abstraktion schaffen - in Zusammenarbeit mit mehreren naturwissenschaftlichen Fachbereichen und der KI-Forschung. Was dabei herauskommen wird, wo das Objekt oder die Installation stehen soll - das will alles erdacht werden. Klar aber ist: Es soll etwas entstehen, was nur in Ulm existieren kann, was sogar von einem in Stuttgart landenden Flugzeug aus gesehen werden kann - und was keine öffentlichen Gelder kostet. In Gesprächen mit Fachbereichen der Universität Ulm ist Milde bereits.

Einsteins Gehirn ist in Ulm entstanden

Dass er sich erstmals über Ulms Umgang mit Einstein geärgert hat, ist lange her, sagt der Ulmer Kreative und FDP-Stadtrat, ein Vierteljahrhundert etwa. Den Satz, dass Einstein doch nur ein paar Monate in Ulm gelebt habe, und man in Ulm deshalb nichts machen müsse, könne er einfach nicht hören, so Milde und erinnert an seinen Streit mit dem damaligen Oberbürgermeister Ivo Gönner in diesem Punkt. Denn: Das weltweit berühmte Phänomen "Einsteins Gehirn" ist in Ulm entstanden - durch Gene seiner Vorfahren, die aus der Region stammen, in der Schwangerschaft seiner Mutter in Ulm und in der Prägung jener ersten 15 Monate seines Lebens, die Einstein in Ulm verbrachte. Deshalb ist es Einsteins Gehirn, das Milde interessiert.

