Eklat bei den Wiblinger Bachtagen: „Zigeunerleben“ wird gestrichen

Plus Beim gelungenen Chorkonzert unter Albrecht Schmid ist das Publikum dennoch irritiert: Aufgrund von Schmähungen entfällt ein Werk von Robert Schumann ersatzlos.

Viele Stimmen, die aber einem einzigen Klangkörper zu entspringen scheinen, oder ein Klavier-Duo, hinter dessen lückenlos ineinandergreifendem Spiel ein genialer Künstler zu vermuten wäre, aber nicht zwei: so zu erleben beim Chorkonzert mit Albrecht Schmid am neunten Abend der Wiblinger Bachtage im Stadthaus Ulm. Rund 150 Besucherinnen und Besucher wollten sich diesen Hörgenuss nicht entgehen lassen und belohnten die Künstler mit großem Applaus. Dennoch kam es zu einem Eklat.

Das Chorkonzert setzte sich gemäß dem Titel „Geistlich – weltlich“ mit zwei Gattungsbegriffen auseinander, von Johann Sebastian Bachs (1685 bis 1750) „Jesus bleibet meine Freude“ bis etwa zu den Liebesliedern von Johannes Brahms (1833 bis 1887). Passend zum Motto der diesjährigen Bachtage „Vom Choral zum Lied“ gab es für das Publikum einen spannenden Querschnitt durch die Jahrhunderte zu erleben. Allerdings strich Dirigent Schmid das Chorwerk „Zigeunerleben“ von Robert Schumann (1810 bis 1856) ersatzlos aus dem Programm, nachdem er sich noch vor dem Konzerttermin rassistischen Vorwürfen in der Art geschmackloser „Zigeunerromantik“ ausgesetzt sah. Der Dirigent teilte dies so dem Publikum mit. Über die Programmänderung zeigte es sich teilweise enttäuscht oder sogar empört. Der Begriff "Cancel Culture" machte die Runde.