15 Jahre ist es her, dass der Gründungsdirektor des Ulmer Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg, Silvester Lechner, in den Ruhestand ging. Am 20. August feiert Lechner seinen 80. Geburtstag – gerade von einer mehrtägigen Radtour und dem Besuch der Salzburger Festspiele zurückgekehrt.

