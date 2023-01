Feuerwehreinsatz am Rastplatz Seligweiler: Mann bleibt in Drehtür stecken

Am Rastplatz und Autohof Seligweiler kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Mann kam mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Mann ist am Donnerstagmittag am Rastplatz Seligweiler, nördlich von Ulm, in einer Drehtür stecken geblieben. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, war die Feuerwehr aus Elchingen alarmiert worden. Der Mann kam mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Meldung zum Vorfall war gegen 12.37 Uhr bei der integrierten Leitstelle eingegangen. Zunächst hatte es geheißen, dass mehrere Kinder in der Drehtür gefangen gewesen seien. Doch das habe sich später nicht bewahrheitet. Wohl selbstverschuldet blieb der Mann stecken. Wie er in die Lage kam und wie er dann befreit wurde, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen.

Die Feuerwehren aus Elchingen wurden alarmiert. Gegen 13.30 Uhr war vor Ort aber schon niemand mehr anzutreffen. (AZ/thhe)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.