Polizei hat Einbrecher rund um Ulm im Visier

In den vergangenen Tagen fanden länderübergreifende Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls statt. Warum die Polizei jetzt gerade besonders aktiv ist.

Jüngst führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zahlreiche Kontrollen im Rahmen einer länderübergreifenden Schwerpunktkontrollaktion zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls durch.

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten im Rahmen der Kontrollaktion nach eigenen Angaben rund 700 Personen und über 450 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten mehrere Verkehrsverstöße sowie Verstöße unter anderem gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Auch brachten die Polizisten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anzeige.

Am Parkplatz in Elchingen wurde kontrolliert

Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm führten mit Unterstützungskräften der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm, sowie der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg Kontrollen am Parkplatz an der Alten Autobahn im Göttinger Weg in Elchingen durch. Aufgrund der dunklen Jahreszeit und vor allem im Hinblick auf bereits vergangener Wohnungseinbruchsdiebstähle, wurde die Örtlichkeit bewusst gewählt. Zeitgleich fanden die Kontrollen länderübergreifend im Bereich Ulm, Baden-Württemberg statt. (AZ)