Ulm/Elchingen

Salat vom laufenden Band: Vertical Farming forscht weiter an der Revolution

Lokal Landwirtschaft in der Senkrechten – mit dieser verrückten Idee gewannen die Ulmer Philip und Sascha Rose einen Innovationspreis. Jetzt haben sie ihre erste Anlage verkauft.

Von Oliver Helmstädter

Vertical Farming – Landwirtschaft in der Senkrechten – ist das Ding von Philip und Sascha Rose. Mit dem Traum, auf vier Quadratmetern so viele Pflanzen anzubauen wie sonst auf 1000, sorgten die zwei im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Mit ihrem Projekt Roko Farming – Abkürzung von rollierende kontinuierliche Pflanzenproduktionsanlage – räumten sie durch den Gewinn des Berblinger-Innovationspreises über 20.000 Euro ab. Geld, das sie in ihre Produktionsanlage in Elchingen steckten. Diese bekam jetzt prominenten (Polit-)Besuch.

