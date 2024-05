Schwerer Unfall auf A8: Auto kracht gegen Baum und gerät in Brand

Die Fahrerin des Wagens wurde mittelschwer bis schwer verletzt. Sie kam nach dem Unfall auf der A8 bei Ulm in ein Krankenhaus.

Eine 42-Jährige ist bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der A8 bei Ulm mittelschwer bis schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau in Richtung München alleinbeteiligt wohl aufgrund von Nässe beziehungsweise Aquaplaning gegen kurz vor 19 Uhr nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau sei von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geholt worden. Der Wagen geriet kurz nach dem Aufprall in Brand. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Sperrung der Autobahn in Richtung München war nicht notwendig, der Verkehr konnte auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (AZ)