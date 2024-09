Stau nach Feuerwehreinsatz auf A8: Reifenplatzer führt wohl zu Lkw-Brand

Auf der A8, kurz nach dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen, hat am Mittwochmorgen in Fahrtricthung München ein Lkw gebrannt. Ursache war wohl ein Reifenplatzer. In der Folge sei es offenbar zu einer Rauchentwicklung gekommen, teilt ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Aktuell ist nur die linke Spur befahrbar. Es kommt in Richtung München entsprechend zu Stau und Behinderungen.

Der Polizei gemeldet wurde der Vorfall gegen kurz nach 9 Uhr. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, heißt es. Weil der Lkw aber ein Betonfertigteil geladen hat, wird es wohl noch für längere Zeit zu Behinderungen auf der A8 kommen. Das Fertigteil müsse umgeladen werden. Dazu müsse ein Kran sowie ein weiterer Lkw anrücken. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.