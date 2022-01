Unfall auf A7 am Kreuz Ulm/Elchingen: Fahrer hatten großes Glück

Der Unfall sieht dramatisch aus, die Beteiligten aber haben großes Glück. Während des Einsatzes muss die A7 am Dienstagabend am Kreuz Ulm/Elchingen kurzzeitig gesperrt werden.

Auf der A7 ist es am Dienstagabend zu einem dramatisch aussehenden Auffahrunfall gekommen. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Beteiligten aber blieben unverletzt. Sie hatten laut Polizei "eine gehörige Portion Glück".

Demnach kam es gegen 18.05 Uhr im Bereich des Autobahnkreuzes Ulm-Elchingen auf der A7 in Fahrtrichtung Norden zu dem Unfall. Ein 27-Jähriger war mit einem Kleintransporter auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren.

Unfall am Kreuz Ulm/Elchingen auf der A7: Ursache ist noch unklar

Bei dem Zusammenstoß wurde das gesamte Führerhaus des Transporters stark deformiert und eingedrückt. Der 27-Jährige und sein 41-jähriger Mitfahrer hatten aber konnten unverletzt aus dem Fahrzeugwrack aussteigen.

Die Unfallursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Vermutlich, so die Polizei in ihrer Mitteilung, sei der Transporterfahrer einfach nur unaufmerksam gewesen. Am Kleintransporter und dem Sattelauflieger entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 25.000 Euro.

Für die Aufräumarbeiten musste die A7 in Richtung Norden zeitweise gesperrt werden. Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehr Oberelchingen, Unterelchingen, Pfuhl sowie das BRK Neu-Ulm. (AZ)