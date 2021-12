Ulm

10:53 Uhr

Unbekannter bricht elf Autos in Ulm-Böfingen auf

Nach den Vorfällen in Ulm hofft die Polizei nun auf Hinweise von Zeugen.

In mehreren Straßen in Ulm wurden in der Nacht Autos aufgebrochen und Scheiben eingeschlagen. Die Polizei hofft mit einer Personenbeschreibung auf Hinweise.

In Ulm-Böfingen sind in der Nacht auf Montag an mehreren Autos die Scheiben eingeschlagen worden. Ob der bislang unbekannte Täter auch Beute machte, ist laut Polizei noch unklar. Mit einem Personenbeschreibung hoffen die Ermittler nun auf Hinweise von Zeugen. Kurz vor 3 Uhr hörte demnach ein Zeuge Lärm im Sachsenweg. Er sah, wie ein Unbekannter mit einer Stange die Scheiben von Autos einschlug. Der Täter suchte in den Autos nach Beute. Noch vor Eintreffen der Polizei war der Unbekannte aber geflüchtet. Im Thüringenweg entdeckte die Polizei dann das vermeintliche Tatwerkzeug, eine Eisenstange. Die Beamten stellten es sicher. Autos in Ulm-Böfingen aufgebrochen: Beute ist noch unklar Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beschädigte der Täter insgesamt elf Autos im Bereich Sachsenweg, Thüringenweg, Brandenburgweg und Haslacher Weg. Was der Unbekannte erbeutete, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Er war schmächtig. Bekleidet war er mit einer beige / braunen Jacke mit Fellkragen und einer dunklen Hose. Zeugen die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. (AZ)

