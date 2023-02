Elfjährige beim Diebstahl in einem Geschäft bei den Sedelhöfen erwischt

In einem Geschäft bei den Sedelhöfen in Ulm waren drei Personen, darunter eine Elfjährige, auf Diebestour. Die Polizei hat nun eine Bitte an Eltern.

Drei Personen, darunter eine Elfjährige, sind am Mittwoch beim Diebstahl in einem Geschäft bei den Sedelhöfen erwischt worden. Die Polizei hat nun eine Bitte an Eltern.

Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, habe ein Zeuge die Elfjährige zusammen mit einer 15-Jährigen und einer 23-Jährigen in dem Geschäft beim Albert-Einstein-Platz beobachtet. Sie seien an den Verkaufsregalen entlanggelaufen und hätten von dort Lebensmittel mitgenommen. Die sollen sie dann in zwei große Koffer gesteckt haben.

Ohne zu bezahlen, sollen sie das Geschäft verlassen haben. Ein Mitarbeiter habe die drei aufgehalten und übergab sie der Polizei. Diese nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Die Polizei bittet nun Eltern darum, ihre Kinder über richtiges und pflichtbewusstes Handeln aufzuklären. Einen Diebstahl oder andere Straftaten zu begehen, sei ab dem Alter von 14 Jahren strafbar. Erziehungsberechtigte sollen mit ihren Kindern über die Konsequenzen von Straftaten sprechen, so die Bitte der Ermittler. (AZ)