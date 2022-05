Elfjähriger von Hund gebissen – Besitzer auf der Flucht

Im Egginger Weg in Ulm beißt ein Hund einen Bub in den Oberschenkel, der Besitzer läuft davon. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Ein großer schwarzer Hund hat am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Egginger Weg einen Elfjährigen leicht in den Oberschenkel gebissen. Laut der Ulmer Polizei spielte sich der Vorfall am Hintereingang der dortigen Schule ab. Der Hund war demnach angeleint und sein Besitzer mit einem weiteren, einem kleinen weißen Hund unterwegs.

Der Hundebesitzer läuft in Ulm nach dem Biss davon

Nach der Attacke des Hundes joggte der Besitzer wohl in die Richtung des Fußballplatzes der Anna-Essinger-Realschule davon. Der Bub ging nach Hause und wurde dort medizinisch versorgt. Nun sucht die Ulmer Polizei nach dem Mann und bittet mögliche Zeugen unter Telefon 07361/1880 um Hinweise. Der Gesuchte soll circa 35 Jahre alt sein, zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine kurze Jogginghose und eine Mütze mit Schild. Er sprach akzentfrei Deutsch. (AZ)