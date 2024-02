Ulm

vor 17 Min.

Elterntaxis müssen am St. Hildegard in Ulm draußen bleiben

Die Enthüllung des Schildes: Elterntaxis haben an der Mädchenschule St. Hildegard keine Zufahrt mehr.

Plus Seit Montag ist die Kleine Zinglerstraße in Ulm vor dem Schulzentrum St. Hildegard für Autos gesperrt. Mit Plakaten und einem Flashmob feierten die Schüler die Eröffnung.

Von Thomas Heckmann

Der dichte Autoverkehr zu Unterrichtsbeginn und zu Unterrichtsende direkt vor der Schule hat Schulleiterin Stefanie Lepre und ihr Lehrerkollegium schon viele Jahre gestört, doch es fehlte an den durchschlagenden Ideen, um die Sicherheit der Schüler zu erhöhen. Als vergangenes Jahr die Stadtverwaltung mit der Idee kam, die Kleine Zinglerstraße zeitweise zu sperren, waren die Lehrer begeistert.

Damit auch die Eltern mitziehen, wurde in Elternabenden viel über das Projekt informiert und auch eine eigene E-Mail-Adresse für die Anregungen der Eltern eingerichtet.

Für Ulms Baubürgermeister Tim von Winning ist es ein Glücksfall

Auch für Ulms Baubürgermeister Tim von Winning ist es ein Glücksfall, dass sich direkt vor der Schule in der Zinglerstraße eine ehemalige Bushaltestelle befindet, die nun als Kiss&Go-Bereich fungieren kann. Dort hat der Baubetriebshof einen eigenen Bereich abgeschrankt, in den die Eltern zum Bringen und Abholen der Schüler einfahren können und wo vom Durchgangsverkehr geschützt, das Ein- und Aussteigen in Sichtweite der Schule sicher ist. Nach Schulschluss können auf diesem Seitenstreifen auch weiterhin Anwohner parken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen