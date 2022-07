Ulm

17:00 Uhr

Emotionales Ukraine-Konzert auf dem Donaufest Ulm/Neu-Ulm

Am Wochenende gaben ukrainisch stämmige Musikerinnen und Musiker, die seit langer Zeit in der Region leben, und solche, die der Krieg nach Ulm gespült hatte, ein sehr emotionales Konzert auf dem Donaufest.

Lokal Tränen flossen, und es wurde getanzt: Musikerinnen und Musiker spielten für den Frieden und alle Menschen an der Donau.

Von Dagmar Hub

Es war das wahrscheinlich emotionalste Konzert des Donaufestes: Am Wochenende gaben ukrainisch stämmige Musikerinnen und Musiker, die seit langer Zeit in der Region Ulm/Neu-Ulm leben, sowie solche, die der Krieg nach Ulm gespült hatte, ein Konzert für den Frieden und für die Menschen aller Nationen an der Donau. Tränen flossen, und es wurde getanzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .