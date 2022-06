Club Theatro in Ulm schließt: "Es hat mir unfassbar viel Spaß bereitet"

Lokal Nach 14 Jahren zieht sich Mario Schneider aus dem Club in der Ulmer Hirschstraße zurück. Es ist ein Abschied mit Wehmut – und voller Pläne für die Zukunft.

Der letzte Vorhang fällt am Samstag, 25. Juni. Dann zieht sich Mario Schneider nach 14 Jahren als Chef der Disco Theatro zurück. Doch getanzt werden soll auch in Zukunft im ehemaligen Kino. Unter neuem Betreiber und vermutlich auch unter neuem Namen.