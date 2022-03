Ulm

vor 51 Min.

Viele Projekte in Ulm und Neu-Ulm: Aktionswoche sucht Engagierte

Vom 19. bis 27. März 2022 findet die Engagier-dich-Woche in Ulm statt. Mit so vielen Angeboten, dass die Verantwortlichen das Format des Werbeheftchens anpassen mussten.

Plus Wer ehrenamtlich tätig werden will, wird hier fündig: Bei 55 statt zuletzt 33 Angeboten können sich Interessierte in Ulm und Umgebung informieren. Was neu ist.

Von Sebastian Mayr

Wer will im Tafelcafé mithelfen? Wer will junge Menschen beim Lernen unterstützen? Wer will Nisthilfen für Wildbienen bauen? Frauen und Männer, die sich bei ehrenamtlichen Projekten einsetzen wollen, können vom 19. bis 27. März Einblicke in 55 Angebote bekommen. Alles ist ganz unverbindlich – und manches ganz neu.

