Massiver Stau droht: B10-Brücke bei Ikea für mehr als drei Jahre gesperrt

Plus Der Verkehr in Ulm wird auf eine harte Probe gestellt, die Wallstraßenbrücke über die Bahn ist dann wohl nur noch in eine Richtung offen. Was für die Variante spricht.

Wenn die marode Wallstraßenbrücke über die Bahngleise bei Ikea abgerissen und ersetzt wird, drohen im gesamten Stadtgebiet massive Staus. Die Brücke gilt als eine Hauptschlagader des Verkehrs in Ulm, über sie und die angrenzende Brücke über das Blaubeurer Tor rollen täglich bis zu 86.000 Fahrzeuge. Ab 1. Januar 2026 soll das nur noch in eine Richtung möglich sein. Der Bauausschuss hat am Dienstagabend einstimmig entschieden, die Wallstraßenbrücke sowie die B10 ab dem Berliner Ring in Richtung Süden bis Mitte 2029 zu sperren.

Dass Fachleute diese Variante empfohlen haben, habe ihn überrascht, räumte Baubürgermeister Tim von Winning am Dienstag ein. Er sei davon ausgegangen, dass pro Richtung eine der zwei Fahrspuren wegfallen muss. Die Wallstraßenbrücke besteht streng genommen aus zwei Bauwerken. Erst wird der westliche Teil abgerissen und der Verkehr komplett auf den östlichen verlagert, danach umgekehrt. Doch der Zweirichtungsverkehr brächte wohl mehr Nachteile als Vorteile. Eine Behelfsbrücke kann den Verkehr wohl nicht entlasten. Sie müsste neben der Wallstraßenbrücke errichtet werden und wäre nur als komplett gerades Bauwerk möglich. Allerdings gibt es mehrere Problemstellen, etwa das Ikea-Gebäude, die Wilhelmsburg oder die Tunnel-Baustelle. Auch die Brücke über das Blaubeurer Tor wird ja abgerissen – die Straße soll künftig stattdessen unter dem historischen Stadteingang durchgeführt werden. "Eigentlich ist das nicht möglich", sagte Gerhard Fraidel von der städtischen Koordinierungsstelle Großprojekte (Kost) über eine Behelfsbrücke.

B10 in Ulm wird für Bauarbeiten teilweise gesperrt

Also müssen zwei der bislang vier Spuren wegfallen – für rund zweieinhalb Jahre. Der zeitliche Ablauf ist eng getaktet, weil alle Arbeiten mit der Deutschen Bahn abgesprochen werden müssen. Der Abbruch beginnt laut Plan am 1. Januar 2026 und darf höchstens zwei Monate dauern. Alle Schritte müssen drei Jahre im Voraus auf den Tag genau bei der Bahn angemeldet werden, deren Gleise unter der Brücke verlaufen.

Die Stadtverwaltung ließ die Möglichkeiten für die Verkehrsführung von externen Fachleuten prüfen. Infrage kamen ein Zweirichtungsverkehr oder die komplette Sperrung einer Fahrtrichtung. Dass es keine wirklich gute, sondern nur eine wenig schmerzhafte Lösung geben kann, machte der Baubürgermeister deutlich. "Das wird nicht vollständig kompensierbar sein", sagte er über die Einschränkung. Das gesamte angrenzende Straßennetz müsse zusätzliche Fahrzeuge aufnehmen.

Wallstraßenbrücke bei Ikea nur noch in Richtung Norden befahrbar

Einrichtungsverkehr nach Süden wurde als Erstes ausgeschlossen. Die B10 nach Norden hätte hinter dem Westringtunnel zügig auf eine Spur verengt werden müssen. Berechnungen ergaben, dass es morgens eine und abends zwei Stunden Stau geben würde. Ein Unfall auf dem Hindenburgring am Dienstag verursachte einen Rückstau bis Senden, solche Behinderungen wären dann zweieinhalb Jahre lang an der Tagesordnung. Zudem würde der Ausweichverkehr auch die Straßen Neu-Ulms über die Maßen belasten.

Der Gegenverkehr bringt aus Sicht des Gutachterbüros ebenfalls Probleme mit sich. Etwa, dass sich die ausweichenden Autos weniger gut auf die anderen Straßen im Stadtgebiet verteilen würden. Auch könnte die Stadt den Verkehr schlechter steuern und Staus vermeiden, denn viele Verkehrsteilnehmende folgen ihrem Navi und nicht den Empfehlungen auf Wegweisern. Fällt eine Richtung komplett weg, erhalten die offiziellen Routenvorschläge automatisch mehr Gewicht.

Umwege für Autos, Radfahrer und Fußgänger in Ulm

Auch die Brücke selbst würde durch den Gegenverkehr gefährdet. Heute dürfen keine Lastwagen nebeneinander fahren, sie begegnen sich allenfalls auf den beiden getrennt gebauten Brückenhälften. Wenn nur noch eine Hälfte zur Verfügung steht, wäre das anders. Eine Monitoring-Anlage zeigt die Erschütterung, die schon einzelne 60-Tonner auslösen. Gerhard Fraidel fürchtet, die Wallstraßenbrücke könnte komplett versagen, wenn sich zwei solcher Schwergewichte begegnen.

Bleibt die Sperrung in Richtung Süden. Autos auf der B10 würden an der Abzweigung zum Berliner Ring abgeleitet, eine Brücke dort wird auch aus diesem Grund vor Beginn der Arbeiten über den Gleisen erneuert. Aus Süden kommend gibt es den Berechnungen zufolge mehr Ausweichrouten in die Stadt und an der Stadt vorbei. Der Verkehr würde sich besser verteilen.

Auch die Industrie- und Handelskammer befürwortet die Variante, berichtete von Winning. Auch, wenn es stadteinwärts Staus geben könnte. "Für den Einzelhandel ist es genauso schwierig, wenn die Leute nach dem Einkaufen eine Stunde im Parkhaus stehen müssen", betonte er. Fußgängerinnen und Radfahrer können die Wallstraßenbrücke in Richtung Norden weiter überqueren. Wer in Richtung Innenstadt will, muss über die Lupferbrücke in Söflingen oder über die Kienlesbergbrücke ausweichen, wo die Stadt einen neuen Radweg anlegt.