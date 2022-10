Ulm

vor 12 Min.

Er regelt den Verkehr an Ulms größter Kreuzung, wenn die Ampeln aus sind

Plus Seit 40 Jahren regelt Uwe Bimek den Verkehr am Ehinger Tor in Ulm, wenn die Ampeln aus sind. Sein wohl letzter Einsatz dieser Art lockte Fahrschulautos an.

Von Thomas Heckmann

Was bedeuten die ausgestreckten Arme des Polizisten mitten in der Kreuzung und wann darf die Straßenbahn fahren? Immer wieder schrillt kurz eine Trillerpfeife auf und signalisiert eine Änderung. Wegen eines Umbaus an der Ampelanlage am Ehinger Tor regelte die Polizei den Verkehr am Dienstagvormittag lang per Handzeichen. Das lockt Fahrschulen an.

