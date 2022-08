Eine 48-Jährige soll 13 Paar Schuhe gestohlen haben

Die Polizei in Ulm hat es mit einer mutmaßlichen Diebin zu tun, die offenbar eine besondere Leidenschaft hat.

Die Frau fiel in Erbach in einem Geschäft in der Donaustetter Straße in den vergangenen Tagen immer wieder auf, weil sie wohl Schuhe stahl. Die insgesamt 13 Taten wurden nach Angaben der Polizei über die hauseigene Kamera auf Video aufgezeichnet. In einem Fall soll sie hochwertige Stiefel aus dem Schuhkarton genommen, in ihre große Handtasche gepackt und den Laden verlassen haben, ohne zu bezahlen.

Die Schuhdiebin wurde von der Polizei aus Ulm überführt

Die Beamten des Polizeipostens Erbach nahmen die Ermittlungen auf. Die Bilder aus der Überwachungskamera führten dazu, dass ein Polizeibeamter, der damals beim Polizeiposten Erbach arbeitete, die 48-Jährige erkannte. Sie wollte in einer anderen Sache eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

Über die Staatsanwaltschaft Ulm wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Frau erwirkt. Dort konnten die Ermittler elf der 13 Paar Schuhe auffinden, die die Frau gestohlen haben soll. (AZ)