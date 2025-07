Jetzt bestätigt: Tornado zog über Rißtissen hinweg und war von Ulm aus zu sehen

Ein Foto, aufgenommen von der B10 nahe des Blaubeurer-Tor-Rings in Ulm, zeigt den Rüssel deutlich. Und jetzt liegt auch die offizielle Bestätigung vor: Wieder zog ein Tornado über den Großraum Ulm hinweg. Lokalisiert wird er von einem Tornado-Expertenteam des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Erbacher Stadtteil Rißtissen. Am Dienstag, 29. Juli, wurde er demnach zwischen 18 und 18.10 Uhr dort beobachtet.

„Die ausgeprägte Trichterwolke war in der gesamten Region um Erbach (Donau) - Laupheim - Ehingen (Donau) und selbst von Ulm aus zu sehen“, heißt es auf dem Internetportal tornadoliste.de, das von der Tornado-Arbeitsgruppe Deutschland betrieben wird. Videos des Bodenwirbels liegen demnach vor.

Tornado am 4. Juni in Ulm-Donaustetten war deutlich stärker

Bereits Anfang Juni war ein Wirbelsturm über den Ulmer Stadtteil Donaustetten hinweggefegt und richtete dort erhebliche Schäden an. Der DWD stufte diesen Tornado im Juni mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 220 km/h als den bisher heftigsten des Jahres ein. Die jetzt festgestellte Windhose soll hingegen lediglich Windgeschindwigkeiten von zwischen 70 bis maximal 120 km/h erreicht haben. Der Ulmer Polizei sowie den Experten waren keine Schadensmeldungen bekannt.

Einsatzkräfte von Feuerwehr sind im Stadtteil Donaustetten im Einsatz, nachdem durch das Unwetter und einen Tornado das Dach eines Reihenhauses stark beschädigt wurde. Foto: Jason Tschepljakow, dpa

Dass nun binnen zwei Monaten an nahezu selbem Ort bei Ulm zwei Tornados auftauchen, sei „Zufall“, erklärte Jens Winninghoff vom Tornado-Expertenteam des DWD, am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Anzahl der Tornados habe in den vergangenen 20 bis 30 Jahren deutschlandweit nicht zugenommen und bewege sich zwischen 40 und 60 Stück pro Jahr. (krom)