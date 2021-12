Sturz von Gefängnisdach: 15-Jähriger ist nicht verhandlungsfähig

Plus Die Behörden hielten sich nach dem missglückten Fluchtversuch aus der JVA Ulm mit Angaben zum schwerstverletzten Häftling zurück. Doch jetzt sind weitere Details bekannt.

Der Vorfall hatte damals großes Aufsehen erregt: Im August dieses Jahres war, wie berichtet, ein Häftling beim Fluchtversuch vom Dach der Ulmer Justizvollzugsanstalt (JVA) 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer. Die Behörden hielten sich damals sehr zurück, was die Angaben zur Person betraf. Weder das Alter noch der Grund, warum der Häftling einsaß, waren bekannt. Nun, Monate später, nennt die Ulmer Staatsanwaltschaft doch nähere Details - allerdings aus einem eigentlich anderen Grund.