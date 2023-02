Ulmer Polizei entdeckt Kokain im Airbag

Die Autofahrt eines 31-Jährigen und einer 18-jährigen Beifahrerin endete letztlich hinter Gittern.

Bei einer Kontrolle am Montag fand die Polizei eine größere Menge Rauschgift in einem Auto. Gegen 21.30 Uhr hielt die Polizei in Erbach einen VW an. Im Fahrzeug befanden sich ein 31-Jähriger und eine 18-Jährige. Beide standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Kokain und Haschisch findet die Polizei Ulm

Im Auto entdeckten die Polizisten Rauschgiftutensilien. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm die Durchsuchung an. Verbaut im Beifahrer-Airbag fand ein Polizeihund etwa 140 Gramm Kokain. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung eines Zimmers, das der 31-Jährige gelegentlich nutzte, fand die Polizei daraufhin 65 Gramm Haschisch.

Die 18-Jährige kam wieder auf freien Fuß, da bei ihr die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vorlagen. Gegen den 31-jährigen Wohnsitzlosen beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl, er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an. (AZ)