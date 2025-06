Erfolgreiches Ulmer Start-up berät Firmen wie Liebherr beim Thema Digitalisierung

Die Digitalisierung in der Wirtschaft schreitet unaufhörlich voran, die Transformation ist in aller Munde. In Ulm wurde vor vier Jahren ein Start-up gegründet, das mittelständische Unternehmen auf diesem Weg begleitet – mit Erfolg. Für Firmen wie Beurer, Rampf und Kässbohrer hat das Start-up Mesakumo, das im Ulmer Science Park angesiedelt ist, bereits digitale Strategien entwickelt. Zuletzt kam Liebherr als Kunde dazu. Was die Firmen vor Ort umtreibt und wie Mesakumo weiter wächst, verrät Gründer und Geschäftsführer Fabian Kracht im Interview.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Digitalisierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis